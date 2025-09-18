ARMADO Y CON PEDIDO DE CAPTURA MERODEABA BARRIOS DE LA ZONA SUR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos del COM lo demoraron

Alrededor de las 1.30 los agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas recorrían el barrio Juan Bautista Alberdi en prevención de ilícitos e identificación de vehículos y personas. Por la calle Fabio Cáceres vieron una pareja en una motocicleta, al que iba de acompañante escondió algo entre sus prendas pero los agentes advirtieron la maniobra, los siguieron y los demoraron.

Allí realizaron una palpación sobre las prendas de vestir del muchacho de 18 años y descubrieron que en su cintura tenía un revólver calibre 32 con 3 cartuchos calibre 380. Además, al consultar por sus datos personales con el Sistema de Gestión Biométrica constataron que tenía pedido de captura. Fue conducido al igual que su conductora de 19 años.

En la dependencia policial se instruyeron actuaciones judiciales con intervención de la fiscalía en turno.

Relacionado