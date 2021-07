ARIEL FABIAN DENUNCIA FRAUDE EN LAS ELECCIONES DEL IDACH EN TERRITORIO WICHI SIP’OHI-SAUZALITO DEL PASADO 18 DE JULIO DE 2021

Los electores de Sauzalito solicitan la impugnación de los resultados electorales ante el tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco .

El 18 de Julio de 2021 se llevo a cabo las elecciones del Idach (Instituto del Aborigen Chaqueño) para elegir a las nuevas autoridades (presidente y vocales de la etnia Toba, Wichi y Mocoví en el territorio Chaqueño.

Como electores del Sauzalito hacemos una denuncia pública en contra de las elecciones pasada por fraude electorales específicamente en la localidad del Sauzalito departamento General Güemes hacemos saber y pedimos al Gobernador de la Provincia que tome carta en el asunto ya que la Junta electoral es el responsable de realizar el registro de candidatos ,verificar el domicilio real de los candidatos ,los apoderados son los representantes deberían asegurarse de verificar bien si está en condiciones de postularse como vocal en el caso de Jorge Gómez se postuló como candidato en la localidad de Misión Nueva Pompeya .

-Las evidencias de los fraudes y en nuestra cara lo han hecho son las que apuntaremos en esta denuncia:

– El vocal autoproclamado como ganador llamado Gómez Jorge Alejandro ,Chacra 108 no es domiciliado en Misión Nueva Pompeya y suponemos que puede ser que haya votado en la ciudad de Castelli se tendría que verificar en el padrón del presidente si ese día ha votado porque es ahí legalmente está figurado en el padrón electoral su nombre y domicilio cuando el reglamente electoral dice que los candidatos se requerirá estar incluido en el Padrón Electoral Aborigen ,tener cinco año de domicilio, aparte el candidato no vive en Pompeya ,sino que vive en Juan José Castelli con solo ver esto notamos que ya está cometiendo falta el tribunal electoral Indígena, el apoderado , al avalar este tipo de fraude y atropellar nuestros derechos dentro de la ley electoral de la Provincia del Chaco y faltando el respeto total como ciudadanos , Votantes con derechos y decisión libre de votar y no que vengan gente de afuera y nos quieran hacer lo que les plazca y adueñarse de los votos .Asimismo se ha detectado que las en algunos parajes como ser Tartagal Chaco se designó una presidenta de mesa siendo que su domicilio legal es Sauzalito y en el artículo de las normas de las mesas receptoras del voto aclara que los nombramientos de los presidentes y suplentes deberán figurar en el padrón para la cual sean designados con antelación no menor de 20 días caso contrario se entiende que si un presidente de mesa no puede presentarse se puede entender y respetar lo que dice en el inciso C- pero esto no lo respetaron por lo tanto es otro manoseo electoral , una jugada de los responsables que están al frente de este organismo no es la primera vez que actúan así siempre han actuado de esta manera como si fuéramos trofeos para ellos.

Pedimos a las autoridades de la junta electoral , al Gobernador y la justicia de la provincia del Chaco que vean y defiendan los derechos de los ciudadanos levantamos la voz porque estamos viendo que están haciendo una injusticia , hubo fraude en estas elecciones que pasó el 18 de Julio y nosotros que vivimos en nuestro territorio sin tener la posibilidad de salir a otro lugar nos aparezca uno de la nada y nos quiere gobernar .Tomen carta en el asunto porque no vamos a permitir más que nos hagan esta jugada inaceptable.

Nuestros hermanos wichi nunca lo han reconocido como pueblos preexistentes solo que siempre para pedir algo de buena manera más lo vulneran sus derechos en todos los ámbitos y porqué tienen que llegar a los cortes de rutas para poder lograr algo y no cumplen como mandan la ley los presupuestos son administrados por terceros siendo que esos fondos son destinados para las comunidades y nunca seremos protagonistas de nuestros propios proyectos porque no nos dan el espacio que nos corresponde simplemente que a la hora de votar nos buscan y nos encierran .

No nos dieron participación en todas las elecciones simplemente nos dejan de un lado y pelean por nosotros.

Residencia Legal J.J.Castelli y la ley no lo permite.

Esperemos que no lo resuelvan con solo una tecla y problema resueltos.

Firmados por las personas responsables de la aprobación del fraude y no tuvieron en cuenta la ley electoral.

Que la justicia inicie la investigación.

-Investigue el motivo de la exclusión del padrón de los votantes vivos muchos no han podido votar porque no figuran el último Padrón definitivo.

Una Ciudadana que vive en Resistencia hace varios años que se fue de nuestro pueblo pero es de Sauzalito se tomo el tiempo de viajar desde Resistencia a Tartagal Chaco y su residencia real es en Sauzalito y eso la junta electoral no debería permitir sin antelación no menos de 20 días los nombramientos y figurar en el padrón en Tartagal si en caso haya sido designado en dicho paraje y cuantos más pasa eso en todos los parajes .

-Los Números no cierran llama la atención estamos esperando la respuesta del gobernador o lo vamos a permitir esto.

Los votantes del Sauzalito de la lista 32

Elecciones que llama la atención que el diputado Rodolfo Schwartz tenga todas las informaciones y no se brinda como corresponde desde la junta electoral muy raro y este tipo es el que esta presionando a los hermanos wichi por los planes sociales .

