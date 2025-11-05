ARGENTINOS JUNIORS E INDEPENDIENTE RIVADAVIA DEFINIRÁN AL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA: HORA, FORMACIONES Y TV

El Bicho y la Lepra mendocina se enfrentan en la gran final del certamen más federal del país. (Foto: Fotobaires)

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza jugarán este miércoles la final de la Copa Argentina en Córdoba. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

El partido comenzará a las 21.10 en el estadio Juan Domingo Perón, cancha de Instituto. Ambos equipos buscarán sumar este título a su vitrina, y el ganador se asegurará una estrella y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Cómo llegan Independiente Rivavadia vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina

Su camino en la Copa Argentina comenzó con una victoria por 1-0 ante Estudiantes de Caseros en los 32avos de final. Luego, dejó en el camino a Platense tras imponerse por penales, luego de un 2-2 en los 90 minutos.

En octavos, la Lepra superó 2-1 a Central Córdoba de Rosario y en cuartos de final venció 3-1 a Tigre. Ya en semifinales, protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo: eliminó a River por 4-3 en la tanda de penales, después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Del otro lado, el Bicho llega enfocado en cerrar una temporada positiva. El equipo de Nicolás Diez pelea por un lugar en los playoffs del campeonato local y también en la tabla anual, donde disputa mano a mano con Boca y River un cupo para la próxima Copa Libertadores, objetivo que podría asegurar si conquista el título este miércoles.

En caso de levantar el trofeo, Argentinos sumaría una estrella inédita a su historia y volvería a celebrar un campeonato de Primera División después de 15 años. En la antesala de la final, cayó 2-0 ante Barracas Central.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina

Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa y Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Mauricio Cardillo; Matías Fernández; Sebastián Villa y Alex Arce serían los elegidos por Berti.

El posible once de Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

