“JAMÁS TOCÓ UN ARMA”: EL PADRE DEL ARGENTINO QUE TERMINÓ EN EL EJÉRCITO RUSO PIDE AYUDA PARA TRAERLO DE VUELTA

Desde el extremo sur del país, un padre lucha contra dos batallas: la enfermedad y la incertidumbre. Juan Bettiga, fueguino y enfermo de cáncer de hígado, busca traer de regreso a su hijo Dante, un joven de 23 años que viajó a Rusia para estudiar y terminó en el frente de guerra contra Ucrania.

“Él firmó engañado. Le dijeron que así podía extender su visa, pero lo que firmó fue un contrato militar”, relató Juan en diálogo con Telenoche.

Según su testimonio, Dante fue reclutado con la promesa de obtener la ciudadanía rusa en pocos meses. En cambio, tras apenas dos semanas de instrucción, fue enviado a la región de Donetsk, una de las zonas más peligrosas del conflicto.

“Jamás tuvo un arma en la mano”, repitió su padre. “No simpatiza con las armas, no tiene formación militar, y, sin embargo, lo mandaron al frente».

Dante Bettiga viajó a Rusia para estudiar y terminó en el frente de batalla. (Foto: NA).

El último mensaje de Dante llegó el 27 de octubre, a las 3:50 de la madrugada, hora argentina. Desde entonces, silencio absoluto. “No le entran los mensajes, no responde, y temo lo peor”, dijo Juan, que sigue los reportes del Ministerio de Defensa ruso en Telegram con la esperanza de hallar alguna pista.

“Lo mandaron a Donetsk y no volvió a comunicarse. Cada día que pasa es una tortura”, aseguró.

Ante la falta de respuestas, Bettiga presentó una carta formal dirigida al ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, en la que pide “la inmediata dispensa de las obligaciones militares” de su hijo.

El documento incluye su historia clínica como argumento humanitario. “Mi enfermedad avanza, y solo quiero verlo volver con vida”, escribió.

El pedido de Juan Bettiga al ministro de Defensa ruso. (Foto: NA/Radio Provincia).

También se comunicó con la Embajada Argentina en Moscú, aunque por ahora no hubo avances. “Nos orientaron, pero del otro lado hay un silencio absoluto”, lamentó.

Según contó, la senadora Cristina López y el gobernador de Tierra del Fuego solicitaron una reunión urgente con diplomáticos rusos, sin resultados concretos hasta el momento.

Bettiga explicó que se enteró de la situación un mes después de la firma del contrato. “Cuando me contó, ya era tarde. No quise reprocharle, no quería ponerlo más nervioso de lo que estaba. El error ya estaba hecho”, admitió.

Mientras espera noticias, Juan se aferra a una sola esperanza: que la difusión de su historia sirva para que alguien escuche. “Solo pido que lo devuelvan. Que mi hijo pueda volver a casa antes de que sea demasiado tarde».