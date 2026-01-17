ARGENTINA SERA PARTE DE LA MISION ARTEMIS II DE LA NASA QUE VIAJARA A LA LUNA

El Gobierno nacional confirmó a través de un comunicado que Argentina participará de la misión Artemis II de la NASA, el programa que marcará el regreso de misiones tripuladas a la Luna tras más de 50 años .

El lanzamiento está previsto para el 6 de febrero y será la primera misión con astronautas rumbo a la órbita lunar desde el cierre del programa Apolo en 1972. Esta vez, la tripulación no descenderá sobre la superficie, sino que realizará una vuelta completa alrededor de la Luna.

El comunicado oficial señaló que la misión alcanzará una distancia de 72.000 kilómetros, presentada como un récord histórico para vuelos tripulados.

«Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)«, indicó Casa Rosada.