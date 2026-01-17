ALERTA POR GRUPE H3N2 EN OCHO PROVINCIAS: VUELVEN LOS CUIDADOS EXTREMOS

La detección de nuevos casos de gripe A H3N2 en el país activó alertas sanitarias en distintas regiones. El virus ya fue identificado en al menos ocho provincias y cerca del 30% de las personas afectadas necesitó internación, un dato que vuelve a poner el foco en la prevención y en la importancia de la vacunación antigripal.

Se trata de una variante conocida del virus de la gripe, pero con una modificación genética reciente. No corresponde al H3N2 clásico, sino a un subclado, el K, que comenzó a circular en Oceanía y luego se expandió a distintos países de Europa, donde incluso llegó a generar una fuerte presión sobre los sistemas de salud.

Los casos confirmados de gripe A H3N2 se registraron en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

Las vacunas antigripales se actualizan cada año según las cepas que circulan a nivel internacional. Quienes se vacunaron en la última campaña cuentan con cierto nivel de protección, aunque la dosis que se aplicará este año estará específicamente formulada para esta nueva variante del virus.

La transmisión es similar a la de otras infecciones respiratorias: se produce a través de aerosoles que se liberan al toser, hablar o estornudar. En espacios cerrados y con poca ventilación, una sola persona puede contagiar a muchas otras, ya que las partículas microscópicas pueden desplazarse varios metros en el aire.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan retomar medidas básicas de cuidado que, con el paso del tiempo, fueron quedando en desuso: toser en el pliegue del codo, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con superficies comunes si se presentan síntomas y utilizar barbijo en ambientes cerrados o mal ventilados, especialmente en caso de estar enfermo.

También advierten sobre la caída sostenida en los niveles de vacunación en general, un fenómeno que favoreció el regreso de enfermedades prevenibles desde hace décadas. La disminución en la cobertura expone sobre todo a niños y personas con factores de riesgo.

Virus en verano: qué circula y por qué

Aunque la gripe suele asociarse al invierno, durante el verano pueden aparecer cuadros respiratorios vinculados a cambios bruscos de temperatura, el uso intensivo del aire acondicionado, la falta de descanso y la exposición al frío nocturno. En esta época del año también predominan las infecciones digestivas, muchas de ellas relacionadas con virus y bacterias presentes en el agua o los alimentos.

El uso prolongado de aire acondicionado, en especial durante viajes largos, reseca las vías respiratorias y puede facilitar la aparición de molestias como sequedad de garganta y tos persistente, que suelen ser los primeros síntomas en manifestarse.