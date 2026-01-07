ARGENTINA JUEGA LOS CUARTOS DE FINAL DE LA UNITED CUP ANTE SUIZA

Sebastián Báez le dio vida a la Argentina en la United Cup después de ganarle a Stan Wawrinka e igualar la serie ante Suiza. El argentino se impuso por 7-5 y 6-4 y consiguió su tercera victoria en la competencia por equipos mixtos.

El equipo argentino está jugando por primera vez en su historia los cuartos de final de la United Cup, instancia en la que se enfrenta a Suiza por un lugar en las semifinales. En el primer punto de la serie, Solana Sierra perdió ante Belinda Bencic por 6-2, 6-2.

A continuación será el turno del doble entre Lourdes Carlé-Guido Andreozzi, que se enfrentarán Bencic-Wawrinka para definir la serie y conseguir un lugar en las semifinales. La serie es televisada por TyC Sports.

La United Cup se juega desde 2023 y contempla series de tres partidos entre las naciones: un singles masculino, uno femenino y un dobles mixto. Argentina fue tercera en 2023 y 2025 mientras que no participó en 2024, pero este año dio la nota con varias actuaciones excepcionales.