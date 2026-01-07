MARIA CORINA MACHADO QUISO COMPARTIR SU NOBEL CON TRUMP, PERO EL COMITE NORUEGO LE ACLARO QUE NO ES POSIBLE

María Corina Machado volvió a llamar la atención internacional en una entrevista con Fox News, donde reafirmó su gratitud hacia Donald Trump tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, y sugirió un gesto simbólico que desató confusión diplomática: dijo que le encantaría «compartir» con Trump el Premio Nobel de la Paz 2025 que ella recibió.

Machado, quien fue galardonada por liderar la resistencia pacífica contra el régimen chavista , dedicó originalmente el premio a Trump por lo que calificó como «una acción histórica» tras la operación militar que terminó con la detención de Maduro.

En el programa Hannity, insistió en que el expresidente estadounidense «merecía» el Nobel por ese momento clave en la lucha contra la dictadura.

Esa intención de «compartir» el premio provocó un llamado de atención desde Oslo: el Instituto Nobel noruego aclaró que un Nobel no puede transferirse ni revocarse una vez adjudicado. El comité subrayó que la decisión del jurado es final e inmutable, aunque el galardonado puede disponer libremente del dinero asociado al premio.

El cruce también tiene una lectura política más amplia. Medios estadounidenses señalaron que la relación entre Trump y Machado se tensó tras la entrega del Nobel, en medio de reportes de que el expresidente había visto con molestia que el premio no le fuera concedido a él.

Trump, por su parte, descartó respaldar a Machado como líder de una transición en Venezuela, argumentando que ella no tiene el apoyo suficiente dentro del país para gobernar.

Durante la entrevista, Machado reiteró su intención de regresar a Venezuela lo antes posible, criticó duramente a la presidenta interina Delcy Rodríguez y se presentó como líder capaz de encabezar un proceso electoral con respaldo mayoritario.