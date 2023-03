ARDE LA INTERNA DE LA CGT TRAS LA FIRMA DEL NUEVO SALARIO MÍNIMO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El secretario gremial Mario Manrique apuntó contra los Gordos que “se ponen al servicio de hacer esas cosas”. “La CGT no existe”, disparó el referente del moyanismo.

El secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario “Paco” Manrique, aseguró que no quedaron conformes con el nuevo índice del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se mostró en desacuerdo con el posicionamiento favorable que sostuvo la Confederación General del Trabajo (CGT).

“La CGT no votó a favor de esto. Acá son 3 dirigentes de la CGT que se ponen al servicio de hacer estas cosas”, declaró Manrique a El Destape Radio respecto a la suba del SMVM. “Ninguna de las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) estuvo de acuerdo y después en la votación plenaria reemplazaron compañeros por otros afines”, agregó.

En ese sentido, el actual secretario gremial de la central no dudó en continuar con sus críticas a la conducción actual: “No existe la CGT: el Estado labura con los que estaban antes de la unificación y a los que nos sumamos luego ni nos recibe”. “Es un conjunto de sindicatos que ni siquiera van al edificio”, remató.

Por otra parte, Manrique afirmó que “los trabajadores se refugiaron en sus sindicatos, no hablan más de la CGT”. “Algunos te hablan del Frente Sindical y hay otros que entienden que mejor son los ‘acuerdos cúpula’ y lo comunican por Twitter”, señaló el referente del SMATA y concluyó: “No le ven la cara a un laburante”.

Recordemos que el salario mínimo, vital y móvil tendrá un aumento del 26,6% y será aplicado en tres tramos, por lo que quedó definido que a partir del 1 de abril será de $80.342, en mayo subirá a $84.512 y en junio se ubicará en $87.987.

Este acuerdo alcanzado con el gobierno y empresarios fue duramente criticado por Pablo Moyano, quien sostuvo que “un gobierno peronista no puede discutir lo que se discutió ayer”, y que “me dio vergüenza, pasamos cuatro horas discutiendo por 18 mil pesos”. A pesar de las serias diferencias, aseguró que “no me voy a ir de la CGT”.

Dentro de los principales desacuerdos que el dirigente de Camioneros tiene con “Los Gordos”, referenciados en Héctor Daer, y buena parte del Consejo Directivo, está el otorgamiento de una suma fija para compensar los desajustes permanentes que provoca la inflación.

Para Moyano es importante asignar un plus salarial a aquellas actividades que se encuentran por debajo de la inflación, mientras que quienes se oponen a esto lo hacen advirtiendo, al igual que el Gobierno nacional, que dicha medida deformaría la estructura salarial y complicaría las negociaciones colectivas.

