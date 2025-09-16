ARCA: ¿CUÁNTO SE PUEDE TRANSFERIR EN SEPTIEMBRE SIN SER INVESTIGADO?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente el esquema de fiscalización financiera que rige desde junio. Los montos de referencia en septiembre siguen siendo los mismos, es decir que toda persona física que reciba más de $50 millones en transferencias bancarias o billeteras virtuales dentro de un mismo mes será informada automáticamente al organismo.

Este control no implica una sanción directa, pero habilita a ARCA a solicitar documentación respaldatoria. En el caso de empresas o sociedades, el límite mensual es de $30 millones. Superar esos montos obliga a justificar el origen de los fondos mediante facturas, recibos, declaraciones juradas o constancias de operaciones previas.

Además de las transferencias, ARCA monitorea extracciones en efectivo superiores a $10 millones, compras como consumidor final por encima de ese monto, plazos fijos mayores a $100 millones, y tenencias en sociedades de bolsa que superen ese mismo valor. No hay límite en la cantidad de operaciones, pero sí en el total acumulado mensual.

Durante septiembre, los bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente cualquier movimiento que exceda los topes establecidos. El objetivo es garantizar trazabilidad, prevenir maniobras irregulares y reforzar el control sobre el flujo de dinero digital. Las personas que operen dentro de los límites no serán investigadas, siempre que puedan justificar sus fondos si se les requiere.

ARCA aclaró que los controles no buscan restringir el uso de plataformas digitales, sino asegurar que las operaciones sean transparentes y estén respaldadas. En septiembre, el organismo continúa con fiscalizaciones selectivas sobre cuentas con movimientos inusuales o sin documentación suficiente.