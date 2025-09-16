ELECCIONES: ESTE MARTES SE CONOCERÁ EL PADRÓN ELECTORAL DEFINITIVO

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores del Congreso por los próximos años.

En este marco, para acercar a ejercer el voto en las urnas, los ciudadanos deben consultar su lugar y mesa de votación en el padrón electoral. Allí también podrán corroborar si están habilitados para sufragar.

La Justicia Nacional Electoral (JNE) confirmó que el padrón definitivo se conocerá el 16 de septiembre, y a partir de la fecha de su publicación habrá 10 días más para introducir cambios y realizar reclamos. Es decir, habrá tiempo hasta el 26 de septiembre.

Dichos reclamos deben efectuarse en caso de errores u omisiones, y una vez publicado el padrón definitivo. Pasada la fecha límite, ya no podrá activarse ningún tipo de cambio.

Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.