AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Martes 16 de septiembre

9:00 hs: Lanzamiento de la “Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025”

-Instituto de Cultura.

Lugar: Domo del Centenario.

📍 En BARRANQUERAS:

11:00 hs: Recibimiento de barcaza de combustible YPF, en el muelle de descarga de la empresa

petrolera en el Riacho Barranqueras.

-Administración de Puerto de Barranqueras y APA.

Dirección: Avenida Mosconi al 600.

12.30 hs: Lanzamiento de la 68° Edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles” en Las Breñas.

-Instituto de Cultura.

-Municipalidad de Las Breñas,

Lugar: Salón Obligado.

🟡 Por la tarde:

En 📍PAMPA ALMIRÓN

18:00 hs: 80º Aniversario de Pampa Almirón, más firma de Convenio con Lotería Chaqueña, entregas de elementos de la Fundación Soy Chaco; más uniformes y motos del Ministerio de

Seguridad.

Lugar: Plaza Independencia.

💪 Los esperamos‼️

Relacionado