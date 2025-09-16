AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Martes 16 de septiembre
9:00 hs: Lanzamiento de la “Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025”
-Instituto de Cultura.
Lugar: Domo del Centenario.
📍 En BARRANQUERAS:
11:00 hs: Recibimiento de barcaza de combustible YPF, en el muelle de descarga de la empresa
petrolera en el Riacho Barranqueras.
-Administración de Puerto de Barranqueras y APA.
Dirección: Avenida Mosconi al 600.
12.30 hs: Lanzamiento de la 68° Edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles” en Las Breñas.
-Instituto de Cultura.
-Municipalidad de Las Breñas,
Lugar: Salón Obligado.
🟡 Por la tarde:
En 📍PAMPA ALMIRÓN
18:00 hs: 80º Aniversario de Pampa Almirón, más firma de Convenio con Lotería Chaqueña, entregas de elementos de la Fundación Soy Chaco; más uniformes y motos del Ministerio de
Seguridad.
Lugar: Plaza Independencia.
💪 Los esperamos‼️