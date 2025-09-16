Mar. Sep 16th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Martes 16 de septiembre

9:00 hs: Lanzamiento de la “Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025”
-Instituto de Cultura.
Lugar: Domo del Centenario.

📍 En BARRANQUERAS:

11:00 hs: Recibimiento de barcaza de combustible YPF, en el muelle de descarga de la empresa
petrolera en el Riacho Barranqueras.
-Administración de Puerto de Barranqueras y APA.
Dirección: Avenida Mosconi al 600.

12.30 hs: Lanzamiento de la 68° Edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles” en Las Breñas.
-Instituto de Cultura.
-Municipalidad de Las Breñas,
Lugar: Salón Obligado.

🟡 Por la tarde:

En 📍PAMPA ALMIRÓN

18:00 hs: 80º Aniversario de Pampa Almirón, más firma de Convenio con Lotería Chaqueña, entregas de elementos de la Fundación Soy Chaco; más uniformes y motos del Ministerio de
Seguridad.
Lugar: Plaza Independencia.

 

💪 Los esperamos‼️

