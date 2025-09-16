COMUNICADO: STJ SALUDA A LA MAGISTRATURA CHAQUEÑA EN SU DÍA

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco saluda afectuosamente a quienes integran la magistratura y el funcionariado judicial que el 15 de septiembre celebran su día.

La fecha corresponde a un nuevo aniversario de la fundación de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) ocurrida en San Nicolás de los Arroyos en 1966. Esta institución nació con el objetivo de defender la independencia del Poder Judicial, dignificar el trabajo, mejorar la administración de justicia e instar legislaciones progresistas en todo el país.

El STJ destaca la tarea que cada día realizan para cumplir su función con idoneidad, excelencia técnica y compromiso, garantizando el acceso a justicia y la tutela judicial efectiva

Asimismo invita a una reflexión profunda respecto a la importancia central que reviste para la República el funcionamiento eficaz de un Poder Judicial independiente, imparcial y dotado de los recursos necesarios para cumplir sus fines.

Asueto judicial

Con motivo de esta fecha, el lunes 15 de septiembre habrá asueto en las seis circunscripciones del Poder Judicial de la provincia en virtud de lo establecido en el punto primero del acuerdo 3790 del STJ.