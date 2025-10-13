ARADAS: «GENERAMOS 400 TONELADAS DE RESIDUOS POR DÍA, DEBEMOS COMENZAR A RECICLAR»

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, advirtió sobre la necesidad urgente de implementar políticas de reciclaje en la ciudad.

«No podemos seguir generando toneladas de residuos y no reciclar», afirmó, al presentar junto al concejal Javier Dumrauf, un proyecto de ordenanza para poner en marcha un programa integral de reciclado.

La iniciativa propone crear un registro de vecinos interesados en reciclar y organizar un recorrido diferenciado de recolección con camiones prácticos, para trasladar los materiales a puntos intermedios, donde familias o grupos que comercializan plásticos, aluminio o cartón, puedan disponerlos.

También se prevé la instalación de contenedores diferenciados en distintos puntos de la ciudad. «Es necesario iniciar este programa y que trascienda las gestiones. El reciclado debe ser una política de Estado», sostuvo Aradas.