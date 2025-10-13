FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO PLATENSE VS. DEPORTIVO RIESTRA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura.
Probables formaciones del duelo
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Platense vs. Riestra: datos del partido
- Hora: 18:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Javier Delbarba
- Estadio: Ciudad de Vicente López