ENCONTRARON MUERTA A GABRIELA BARRIOS, LA JOVEN DESAPARECIDA EN AVIA TERAI

Gabriela Barrios, la joven de 20 años que se encontraba desaparecida desde la madrugada del domingo en Avia Terai, fue hallada muerta este lunes, en la casa de uno de los detenidos.

Fue pasado el mediodía, durante un operativo de búsqueda llevado a cabo por la Policía del Chaco.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un pozo negro, en la casa de Jesús Salvatierra, uno de los detenidos por el caso.

La vivienda del detenido donde hallaron el cuerpo.

En el lugar trabajaron diferentes unidades de la Policía del Chaco luego de varias horas de rastrillajes.

La joven había salido de su hogar el domingo, y su mamá, al percatarse de que no había regresado, realizó la denuncia correspondiente. Además, los uniformados encontraron su motocicleta quemada y un par de medias que serían de la mujer.

Por el hecho, cuatro personas está detenidas; tres hombres y una mujer.