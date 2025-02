El Gobierno comunicó que ANSES dejará de pagar las becas a los jóvenes que no aprueben el 50% de las materias vigentes y no cumplan con la regularidad escolar. Esto responde al Reglamento Progresar actual. Otros requisitos que deben cumplir para no ser dados de baja son ser nativos o naturalizados argentinos y, en caso de pertenecer al programa de nivel superior, los titulares deberán ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Las Becas no solo son una ayuda económica, también se organizan los Espacios Progresar, en donde los beneficiarios pueden participar de cursos y clases con profesionales. Sin embargo, en caso de que se les suspenda el pago por falta de certificación de regularidad escolar, deben gestionar un reclamo.

Este programa es una política pública por parte del Ministerio de Capital Humano para que los jóvenes puedan terminar sus estudios y formarse profesionalmente. Este cuenta con tres tipos de becas distintos, dependiendo de los objetivos de cada titular:

Progresar Nivel Obligatorio: promueve la finalización de la educación obligatoria , e incluye una sublínea pensada para jóvenes de 16 y 17 años. Estos deben realizar obligatoriamente el Curso de Orientación Vocacional y Laboral .

promueve la finalización de la , e incluye una sublínea pensada para jóvenes de 16 y 17 años. Estos deben realizar obligatoriamente el . Progresar Nivel Superior: acompaña a estudiantes de institutos superiores y universidades .

acompaña a estudiantes de . Progresar Trabajo: se orienta a quienes decidan realizar cursos de formación profesional.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

Este programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años pero también contempla casos de propiedad sin límite etario. Sin embargo, deben cumplir con varias condiciones, como por ejemplo, La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.