ANSES: LO QUE COBRAN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES EN ENERO DE 2026

Lo que cobran las Asignaciones Familiares en enero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a enero. Durante el primer mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,5% producto de la inflación de noviembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.

Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de enero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.

El nuevo aumento de la Asignación Familiar en enero El incremento aplicado es del 2,5%, en base al índice de inflación de noviembre informado por el INDEC. El ajuste forma parte del esquema de actualizaciones periódicas que busca preservar el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

El organismo recordó que no se paga el 100% del beneficio todos los meses, ya que retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, donde se certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Con el aumento vigente, los valores quedan establecidos de la siguiente manera: