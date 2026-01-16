SOLICITUD DE PARADERO: BUSCAMOS A GOMEZ ALFREDO DE 61 AÑOS

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Decimotercera, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ALFREDO GOMEZ RODOLFO, de 61 años, de 1,65 metros de altura, de contextura física delgada, tez morocha, cabello cabello corto con canas,, ojos color marrones oscuros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: chomba deportiva boca jrs. color blanca, pantalón corto blanco, zapatillas deportivas azules y riñonera negra,

Observaciones: En la denuncia radicada por el hermano, hace mención que, el paradero buscado habría viajado a Brasil entre las fecha 24 y 31 de diciembre del año 2025

Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Decimotercera al 3624905239 o al servicio de emergencias 91

