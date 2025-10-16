El Gobierno nacional dispuso una serie de incrementos en varias prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para noviembre de 2025.

Estas actualizaciones se aplican de manera automática a partir del esquema mensual de movilidad, el cual ajusta los haberes según la inflación que brinda el INDEC. Según precisa el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan todos los meses luego de que se tome como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 60 días antes.

El incremento para esta ocasión es del 2,1%, en función de la variación de precios observada en septiembre. Este se verá reflejado, por ejemplo, en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El monto general pasará de $117.252 a $119.714, en tanto que el importe que se cobra mensualmente será de $95.772, ya que el 20% se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH. Para la AUH por discapacidad, el valor subirá de $305.396,11 a $311.809, aplicando el mismo porcentaje de aumento.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

El Ministerio de Capital Humano todavía no confirmó los cambios en los montos de la Tarjeta Alimentar, pese a que ya lo hizo para la AUH. Así, todo indicaría que los valores de noviembre se mantendrían vigentes en relación a octubre. Estos son:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El Gobierno de Javier Milei aseguró que en breve se anunciará un acuerdo comercial «muy importante» con Estados Unidos

El embajador en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, aseveró este jueves que el acuerdo comercial entre la Argentina y EE.UU. será anunciado en breve y recalcó que será “muy importante”.

“No puedo dar detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del gabinete y el presidente (Donald) Trump participó activamente”, afirmó el diplomático durante una entrevista radial.