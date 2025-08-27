ANSES: CÓMO OBTENER EL CRÉDITO DE $1.350.000 EN SIMPLES PASOS

Cómo obtener el crédito de $1.350.000 en simples pasos.

Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.

Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.

Quiénes pueden acceder al préstamo Los préstamos están dirigidos a:

Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.

Mayores de 18 años , con residencia en Argentina.

Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.

Que mantengan buen historial crediticio .

Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.

De cuánto son los montos y cómo quedan los nuevos valores de la AUH Los créditos parten de $100.000 y alcanzan hasta $1.350.000, con tasas nominales anuales del 79 % y cuotas fijas entre 12 y 72 meses. Los bancos estatales ofrecen además un simulador online que permite calcular cuotas, plazos y montos disponibles antes de confirmar la operación.