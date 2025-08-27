LA EMOCIÓN DEL TURF LLEGA AL CHACO: SE CORRE LA PRIMERA COPA TIERRA DE CAMPEONES 2025

El turf sudamericano se prepara para una cita histórica. Del 7 al 9 de noviembre de 2025, en el Hipico La Diosa, ubicado en Tres Isletas, será escenario de la primera edición de la Copa Tierra de Campeones, un evento sin precedentes que promete adrenalina, tradición y pura pasión por los caballos.

Durante tres días vibrantes, más de 150 ejemplares de elite competirán en las pista chaqueña, posicionando al evento como uno de los más importantes del calendario nacional. La Copa Tierra de Campeones 2025 se perfila como un nuevo clásico del turf regional, provicnial, nacional e internacional , con la participación de haras, stud y jinetes de distintos puntos del país y de sudamerica.-

Un cronograma de grandes premios

Entre las pruebas más destacadas se encuentran:

• Copa Tierra de Campeones – 365 metros

• Potrillos Haras Argentinos – 300 metros

• Gran Premio Soberanas – 325 metros

• Gran Premio Provincia del Chaco

• Libres Machos – 200 y 100 metros

• Gran Premio Nacional – 325 metros (exclusivo para caballos argentinos)

• Gran Premio Criterium – 300 metros (generación 2022)

Estas carreras reunirán a lo mejor del turf argentino y sudamericano, con animales de alto pedigree y jinetes experimentados que buscarán dejar su huella en esta primera edición.

Una experiencia completa en el corazón del Chaco

Más allá de las competencias, el evento ofrecerá una experiencia integral para visitantes y familias: muestra estática, gastronomía regional, y la posibilidad de conocer rincones únicos de la zona rural chaqueña.

Organizado por el Hípico y Stud La Diosa, el evento cuenta con el apoyo de instituciones y amantes del turf que buscan poner en valor la tradición y el crecimiento del deporte en el norte argentino.

“Queremos que esta copa sea el puntapié inicial de algo grande. El turf no es solo un deporte, es parte de nuestra cultura e identidad”, expresó uno de los organizadores del Hípico La Diosa.

IMPORTANTE

Agéndalo: 7, 8 y 9 de noviembre

La invitación está hecha: Chaco te espera, Tres Isletas te espera, La Diosa te espera. Viví la emoción del turf como nunca antes y sé parte de la historia de la Copa Tierra de Campeones 2025.

