AMENAZARON DE MUERTE AL PERIODISTA JOSÉ VIÑUELA: «ESTÁS ADVERTIDO, SERÁ UN PLACER VER CORRER SANGRE»

El periodista y escritor dijo que ofrecerá una recompensa para quien aporte datos fehacientes de la persona que lo amenazó.

El periodista y titular de la página web Ciberperiodismo, José Viñuela, denunció este viernes que fue amenazado de muerte mediante una serie de mensajes de Whatsapp por una persona que le exigía redimirse y reflexionar «que el único camino al desarrollo como país es la derecha».

Los amenazantes mensajes los envió una persona desde el número 61855165 con el código de país de Costa Rica (+506).

«Te voy a romper esa jeta. Seguí defendiendo a los izquierdistas, ciberpajero de mierda y vas a terminar tirado debajo de un colectivo» y «puede ser que la bala que no salió para la yegua si salga para vos , así que dejá de pregonar socialismo en tus redes y en YouTube», reclamaba el violento usuario.

Tras arengar por Milei 2023, la reelección de Bolsonaro en Brasil, el regreso de Donald Trump, el ultraconservador partido Vox de España y «la muerte de los progres», el amenazador anónimo insistió: «Si ignorás las advertencias, atenete a las consecuencias. No tenés idea con quien te estás metiendo».

Para conocer detalles del ataque cargado de mensajes de odio y contra la libertad de expresión, Diario Chaco dialogó con Viñuela quien contó: «Esta es la cuarta amenaza que recibo. Las anteriores, como pude determinar quiénes eran las personas, realicé la denuncia policial «. En uno de los casos de amenaza, el periodista fue a realizar la denuncia a la Comisaría Octava de Resistencia ya que logró identificar al usuario quien luego le pidió «el favor» de que no lo denuncié.

Ante la consulta de este medio, el comunicador no vínculo la amenaza con algún hecho particular aunque si recordó que recientemente el canal de Youtube «Basta de Kumpas» usó, sin autorización, uno de los videos de Ciberperiodismo por lo que reclamó el contenido y la plataforma lo dio de baja. Viñuela lo mencionó tratando de encontrar alguna explicación al ataque, aunque no lo relacionó directamente con el ataque.

«Cuando vos tenés gente muy extrema, no entienden razones. Están en su tesitura violenta y se manejan de esa manera», planteó el escritor sobre el consumo de información en redes por parte de algunos usuarios.

«A mí esto no me va a afectar, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Lo único que lamento en este caso es no poder haberlo identificado pero voy a seguir, voy a ofrecer 5.000 dólares de recompensa para quien me de datos fehacientes porque seguramente lo habrá compartido con algún amigo. Por ahí funciona. Es la segunda vez que me amenazan de muerte y otras de pegarme un montón, lo que pasa que ahora, después de lo que pasó con CFK hay como una sensibilidad especial en el periodismo», concluyó.