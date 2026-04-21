Mar. Abr 21st, 2026

AMBIENTE CONTINÚA CON LA REMOCIÓN DE ÁRBOLES CAÍDOS TRAS EL TEMPORAL

por Redaccion J 5 minutos atrás

El área de Ambiente sigue adelante con intensas tareas en distintos puntos de la ciudad, tras las fuertes lluvias que provocaron la caída de árboles.

👉Una cuadrilla municipal recorre permanentemente los barrios, respondiendo a los llamados de vecinos para retirar ejemplares caídos de la vía pública, que en algunos casos ocasionaron daños en propiedades.
Estos trabajos buscan despejar calles, garantizar la circulación y brindar mayor seguridad a la comunidad.

Municipalidad Juan José Castelli
Pío Oscar Sander
Ismael Pablo Barnes
#intendenciapiosander
#MunicipioDeTodos

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