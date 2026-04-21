AMBIENTE CONTINÚA CON LA REMOCIÓN DE ÁRBOLES CAÍDOS TRAS EL TEMPORAL
El área de Ambiente sigue adelante con intensas tareas en distintos puntos de la ciudad, tras las fuertes lluvias que provocaron la caída de árboles.
👉Una cuadrilla municipal recorre permanentemente los barrios, respondiendo a los llamados de vecinos para retirar ejemplares caídos de la vía pública, que en algunos casos ocasionaron daños en propiedades.
Estos trabajos buscan despejar calles, garantizar la circulación y brindar mayor seguridad a la comunidad.
Municipalidad Juan José Castelli
Pío Oscar Sander
Ismael Pablo Barnes
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#MunicipioDeTodos