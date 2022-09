AMALIA GRANATA “NO ME BUSQUEN PORQUE VOY A COMENZAR A HABLAR DE SUS CHANCHURRIOS Y HASTA DE SUS AMANTES”

«No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios, voy a empezar a hablar de sus amantes, miren que conozco todo lo que pasa… Sé todo en lo que andan, y voy a meterme no solo con sus amantes, también con sus familias, madres, hijos, con todos… No se olviden que además de política soy periodista e investigo…» expresó la diputada provincial en una entrevista radial.

luego de las declaraciones de GRANATA trascendió que desde el sector del FdT ya desistieron el pedido, pero además a voces un legislador expreso «ESTA NO TIENE CODIGOS»

Fuente «noticias SANTA FE»