ALLANAMIENTOS POR ROBO A MANO ARMADA: UN DETENIDO Y SECUESTRO DE INTERÉS EN LA CAUSA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Robaron a una mujer y uno de los supuestos autores ya fue detenido. Secuestraron municiones y ropa vinculada al hecho.

Esta mañana, La División Sustracción Vehicular, llevó a cabo un allanamiento en el marco de una causa por robo a mano armada, hecho ocurrido el pasado 21 de agosto en inmediaciones de avenida Edison y calle 21.

La denunciante de 30 años manifestò que mientras circulaba en su motocicleta Honda Wave junto a su pareja, fue abordada por tres sujetos a bordo de dos motocicletas, quienes la interceptaron y la empujaron al suelo. Uno de los autores, la amenazó con un arma de fuego. En el hecho intervinieron vecinos del lugar que evitaron que los hombres se llevaran la moto y luego huyeron.

El pasado 31 de agosto, personal policial logró la aprehensión de uno de los presuntos autores del hecho, quien permanece alojado en la Comisaría Séptima Metropolitana.

En la jornada de hoy, se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Villa Facundo, donde procedieron al secuestro de varios elementos de interés en la causa, entre ellos: cuatro cartuchos, una campera y un jean.

Las autoridades continúan con la investigación para lograr la detención del otro presunto autor del hecho y el secuestro del arma de fuego utilizada en el intento de robo.

Relacionado