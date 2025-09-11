RESISTENCIA INTENTARON FORZAR LOCALES Y AUTOS: FUERON DETENIDOS MINUTOS DESPUÉS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dos hombres fueron aprehendidos luego de ser señalados por una vecina como presuntos autores de intentos de robo.

Este mediodía, dos jóvenes de 24 y 26 años fueron demorados por efectivos de la Comisaría Undécima en inmediaciones del barrio Provincias Unidas. Minutos antes, una vecina alertó que los individuos habían intentado forzar la puerta de un local comercial y abrir vehículos estacionados en la zona.

Los agentes iniciaron una búsqueda por las inmediaciones y localizaron a dos personas con vestimenta similar a la informada. Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, pero fueron alcanzados a pocos metros.

Durante la identificación, los uniformados constataron que los sujetos transportaban una impresora multifunción, sin poder acreditar su propiedad ni justificar su procedencia, lo que motivó su aprehensión y el secuestro del elemento.

Desde la Fiscalía en turno se ordenó iniciar actuaciones de carácter investigativo y que los demorados permanezcan alojados preventivamente.

