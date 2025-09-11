LA ESCONDIDA: CHACO FORTALECE LA INDUSTRIA FORESTAL CON MIRADA SOSTENIBLE Y APERTURA DE MERCADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

“Este tipo de iniciativas, como la de esta empresa, muestra el potencial del Chaco en materia forestal, que no solo generan mano de obra, más de 300 empleos directos en la zona de influencia y exportaciones a más de 80 países, sino que también se comprometen con la sostenibilidad, la innovación y el futuro energético de la provincia”- expresó el ministro de la Producción, Oscar Dudik.

Dudik, junto a los subsecretarios Oscar Navarro (Desarrollo Forestal) y Patricio Amarilla (Industria y Comercio); y la vocal del Cefca, Carina Botteri, estuvieron en las instalaciones de Silvateam Argentina, compañía integrada por INDUNOR S.A. y Silvateam Energías Renovables, ubicada en la localidad de La Escondida.

Durante el recorrido, siguieron el proceso de transformación de la madera chaqueña en productos naturales de alto valor agregado, que son exportados a más de 80 países, principalmente para la industria del curtido de cueros y la alimentación animal.

La empresa se destaca por un modelo de producción basado en el manejo forestal responsable, cumpliendo con normativas provinciales y nacionales, y certificaciones internacionales como la PEFC COC 2002:2020, que garantizan la trazabilidad desde el productor hasta el consumidor final.

En línea con su compromiso ambiental, Silvateam Argentina avanza en la verificación de su huella de carbono, ya cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EPD) de su extracto de quebracho Silvafeed Q exportado a la Unión Europea, y cumple con el Reglamento EUDR 1115/2023, consolidando su inserción en mercados internacionales altamente competitivos.

Asimismo, la compañía cierra el ciclo de aprovechamiento forestal utilizando la madera agotada como insumo para la generación de energía renovable, certificada bajo el sistema I-REC, que es inyectada a la red eléctrica y representa una reducción de aproximadamente 15.500 toneladas de CO₂ equivalente en emisiones por año.

Por último, las autoridades manifestaron que el “Gobierno del Chaco reafirma su política de acompañar y fortalecer a las industrias chaqueñas que apuestan por el desarrollo sostenible, agregan valor a nuestra materia prima, la innovación tecnológica, la apertura de nuevos mercados”.

