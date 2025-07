ALEX SANDER FUE ENCONTRADO SIN VIDA EN DERQUI

En la mañana de este martes, la Policía de Corrientes confirmó el hallazgo del cuerpo de Alex Sander, el joven chaqueño de 24 años oriundo de Castelli, en la zona de Derqui, provincia de Corrientes.

Según informaron fuentes policiales a este medio, la familia del joven, que estudiaba Kinesiología en la UNNE, fue la encargada de reconocer el cuerpo.

Cerca de las 10 de la mañana, efectivos de la Comisaría Quinta de Corrientes informaron que sus pares de la Comisaría Primera hallaron un cuerpo sin vida en la zona costera de la localidad de Derqui.

SOBRE SU DESAPARICIÓN

Según la denuncia presentada en la Comisaría Primera de Juan José Castelli, su padre, de 62 años, informó que su hijo debía tomar un colectivo de la empresa «El Tata» con destino a Resistencia, para luego dirigirse a Castelli por las vacaciones de invierno. Sin embargo, nunca llegó a destino.

Tras no tener noticias, un compañero del joven, de nombre Agustín, acudió al departamento acompañado del dueño del inmueble. Al ingresar, encontraron las pertenencias de Alex listas para viajar, pero él no estaba. Revisaron las cámaras de seguridad y constataron que había salido solo a pie el 21 de julio a las 01:07, vestido con un buzo negro con capucha, pantalón largo negro y zapatillas negras con rayas blancas.

El último contacto telefónico fue cerca de las 04:00 de la madrugada del mismo día. Según indicó su padre, el joven no tenía pareja, su bicicleta quedó en el departamento y no había mostrado signos de depresión.

Pasada las 11 de la mañana de este martes, Diario TAG se comunicó con agentes de la Policía de Corrientes quienes confirmaron que el cuerpo fue encontrado este lunes por la tarde por Prefectura a orillas del Río Paraná a la altura de la localidad de Manuel Derqui, en Corrientes.

Relacionado