ALERTA METEOROLÓGICA POR LLUVIAS Y TORMENTAS: RECOMENDACIONES Y LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

La Administración Provincial del Agua (APA) informó que para la tarde y noche de este sábado 27 se esperan lluvias y tormentas fuertes en la región chaqueña. Se recomienda a la población tomar los cuidados necesarios y se recuerda que están vigentes las líneas de comunicación ante contingencias.

El pronóstico para el día de hoy indica un cielo nublado y la probabilidad de lluvias y tormentas con viento del sector sur y una intensidad de regular a fuerte, con temperaturas previstas entre 17ºC y 24º. Para el domingo 28, se esperan lluvias aisladas, viento proveniente del sector sur y temperaturas que oscilarán entre los 10ºC y 23ºC.

A la vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica de nivel amarillo, para esta tarde y noche de sábado, por lluvias intensas y tormentas fuertes para cinco departamentos provinciales, pudiendo extenderse a otros. Hasta el momento se encuentran en alerta los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

El Gobierno Provincial cuenta con las siguientes líneas de comunicación para que la población pueda utilizarlas ante cualquier eventualidad: Bomberos: 100; Emergencia Médica: 107; Sistema Policial: 911; Defensa Civil: 103; APA: 3624 419990; Asistencia Social: 3624 024802; Secheep: 3644 377044; MIRAME: 0800-888-6472.

La alerta detalla que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante ello se recomienda: no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo y mantener información a través de los canales oficiales.