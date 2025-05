“Está confirmado que hay dos barcos. Dicen que es muy común que entre maquinaria por ahí. Lo que pasa es que ahora llama la atención porque el gobierno permitió que sea maquinaria usada”, informó a Bichos de Campo una fuente del gobierno, dando por ciertos los temores de los fabricantes locales de maquinaria agrícola que se oponen a la medida, y que estabanm alertas desde temprano ante la novedad de que ya se estaban registrando negocios concretos.

En rigor, no han pasado ni veinte días desde que el gobierno de Milei, por medio del decreto 273/2025 habilitó la importación de maquinaria agrícola usada, pues eliminó la obligación de presentar un “Certificado de Importación de Bienes Usados” como requisito para poder gestionar el ingreso de tales equipos. A partir de esa decisión, quienes deseen traer tractores o cosechadoras de segunda mano sólo tendrán que presentar una declaración jurada y abonar los aranceles correspondientes.

Con esos negocios en marcha, los fabricantes locales estaban expectantes por la reacción que tendrían las autoridades aduaneras y sobre todo las sanitarias ante tan infrecuente embarque. Una de las advertencias que más se han escuchado estos días desde los sectores que critican la medida, es que la maquinaria usada podría ser peligrosa para el país por la introducción de plagas.

Por eso, la tensión estaba en verificar, frente a estos dos barcos concretos, si se realizaba alguna tarea de desinfección o limpieza a fondo de esos equipos importados, para evitar contingencias.

“Desde el gobierno no podemos hacer más que fijarnos que la maquinaria no esté contaminada, porque podrían entrar plagas como ya pasó alguna vez con maquinaria que entró de Chile y nos metió la mosca de los frutos”, indicó la fuente consultada, que luego precisó que esa tarea concreta no está a cargo del Senasa -que solo verifica la acción- sino tercerizada a una empresa privada.

El suspenso, por ahora, se mantiene, ya que los equipos usados no pudieron ser descargados todavía en el puerto de Zárate debido a las malas condiciones climáticas.