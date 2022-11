ALBERTO FERNÁNDEZ SE REALIZÓ UNA ENDOSCOPÍA Y NO LE ENCONTRARON LESIONES «CON SANGRADO ACTIVO»

Deberá retomar sus actividades de manera paulatina, según aconsejó la Unidad Médica Presidencial. Fernández se realizó la intervención en una institución privada luego del problema que tuvo en Bali, Indonesia, durante el G20.

El presidente Alberto Fernández volvió a Argentina y se sometió a una endoscopía este sábado por la mañana, para revisar su estado de salud tras lo ocurrido en Bali.

Según el parte médico, no se encontraron «lesiones con sangrado activo» y por ello le recomendaron que retome sus actividades de manera paulatina. La intervención fue en un privado.

Durante la cumbre global del G20 días atrás, Fernández tuvo hipotensión y mareos, por lo que fue trasladado en ambulancia al hospital General Sanglah. Allí le diagnosticaron una gastritis erosiva con signos de sangrado.

En declaraciones radiales, el presidente dijo: «Fue un mal momento, tuve un problema que arrastro hace muchos años pero nunca se había manifestado de esa forma».

Y aclaró: «El estrés y los nervios tienen mucho que ver y los médicos me pidieron que pare un poco».

La comitiva oficial afirmó que el presidente evolución favorablemente y que logró retomar sus actividades con los controles pertinentes.

«Les agradezco profundamente los mensajes de aliento que me han hecho llegar y la preocupación por el episodio de salud que sufrí en Bali. Estoy sinceramente conmovido por ellos. Me encuentro ya en franca recuperación, siguiendo los cuidados y controles indicados. También quiero agradecer al equipo médico de la Presidencia, así como a quienes me atendieron en el Sanglah Hospital y a todos quienes me acompañaron en estos días. Mi gratitud por su prestancia y su afecto», dijo en Twitter.

Fuente: Diario chaco