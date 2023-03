ALBERTO FERNÁNDEZ ABRIÓ LAS SESIONES DEL CONGRESO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este miércoles, pasadas las 11, el presidente Alberto Fernández inaugura el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Se trata del último discurso de su mandato que inició en 2019, el cual tendrá una cuota de repaso y defensa de su gestión y una perspectiva futura del país, marcado por las elecciones de este año.

En la primera parte de su discurso, le exigió a la Justicia avances en la causa que investiga el «intento de homicidio» contra Cristina Fernández de Kirchner.

Asimismo, destacó los resultados de su gestión, aunque reconoció las deudas pendientes. «La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento del 5,4%, sumamos más crecimiento al 10% de 2021. Somos uno de los países que más creció en los últimos dos años. Las predicciones propias y de organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos de los países que más crecimos en el mundo y de la región», mencionó.

Y dijo: «Serán 3 años de crecimiento consecutivo, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que hay que distribuir la riqueza. Si no crecemos, no hay nada para distribuir».

«Si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo», afirmó. Y añadió: «Hemos dejado los cimientos para construir el gran país que queremos».

Por otro lado, aseguró que “la Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años”, y aseguró que “no hay solución” sin crecimiento ni políticas activas de distribución.

“En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008. Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses”, destacó el mandatario.

