AHORA SE PUEDE SOLICITAR UN TURNO EN CUALQUIER OFICINA DE ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que, a partir de ahora, al momento de solicitar un turno los ciudadanos pueden elegir la oficina en la que deseen realizar su trámite, sin restricciones.

Se incorpora esta posibilidad, manteniendo como criterio principal la asignación según cercanía al domicilio registrado.

Esta opción está disponible a través de la web, permitiendo que, al momento de gestionar un turno, puedan optar por una oficina distinta a la sugerida por el sistema en función de la cercanía, como ocurría hasta ahora.

Asimismo, se recuerda que los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de mi ANSES.

La posibilidad de iniciar trámites en cualquier delegación del país constituye una mejora significativa en términos de accesibilidad y calidad de atención. Y permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión por el domicilio declarado.

Asimismo, favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios, tiempos de espera y barreras geográficas.

Paso a paso: cómo obtener el turno

Ingresar a anses.gob.ar e ir a Trámites y servicios / Turnos. Elegir Solicitar un turno. Elegir el trámite deseado. Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar. Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optar por Buscar por provincia. Seguir los pasos que indica el sistema.

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