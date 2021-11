“AHÍ TENES TRES CUOTAS”: EL POLÉMICO TUIT DEL VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL TRAS EL TRIUNFO DE RIVER

El funcionario Matías Tombolini, ironizó sobre la medida económica que prohíbe la compra de pasajes al exterior con financiamiento.

Luego de que el Banco Central anunciara la prohibición de la compra de pasajes al exterior en cuotas, ante la falta de dólares, el vicepresidente del organismo, Matías Tombolini se refirió a la medida que afecta a los argentinos y en tono de burla publicó: «Ahí tenes tres cuotas», en relación a los goles que River marcó hasta ese momento del partido ante Racing.

“Gaaaaaaaal en cuotas.. Siiii querías cuotas ahí tenes 3. Besis”.

El comentario generó gran enojo en los usuarios de la red sociales, quienes no tardaron en responderle. Por su parte, el periodista deportivo Manuel Olivari lo trató de «impresentable», pero el funcionario del Banco Nación no se quedó callado y retrucó: “Una más… Van 4. Tas nojado? Uhhh veo que te pone nerviosho river campeón.. Bueno igual es medio costumbre eso de ganar diferentes campeonatos”.

Luego, la conversación adquirió un tono más serio: “Matias, sos el vicepresidente del Banco Nación. Hay mucha gente pasándola mal. Como mínimo no canchereen. Saludos”, escribió Olivari.

Y Tombolini cerró: “Vos de verdad le das entidad a esto? 1) es tuiter. 2) river esta saliendo campeon. 3) mi laburo lo hago todos los días y no tengo q justificar eso acá. 4) no seas amargo. Vamos 4 a 0 arriba. 5) querés hablar en serio? haceme una nota y tocamos todos los temas. Abrazo”.

Otro usuario también citó la publicación del economista y sentenció: “Caca en la cabeza”. Pero Tombolini siguió con las referencias futbolísticas: “No no… Goles… Y van 4. Tranqui… Nunca se sabe capaz hay más. Besis”.

PEDIDO DE DISCULPAS

En horas del viernes, el vicepresidente del Banco Central, más calmado, decidió publicar un texto para expresar sus «sinceras disculpas» por el intercambio de tuits.

LA MEDIDA DEL BANCO CENTRAL

El Gobierno nacional eliminó el pago en cuotas sin interés para la compra de viajes al exterior, desde este viernes. El objetivo es evitar la salida de divisas en momentos en que se agotan las reservas del Banco Central.

“Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, dice la resolución del BCRA.

Tras el revuelo que se generó, el Gobierno aseguró este viernes que la medida del BCRA sobre los viajes al exterior es «momentánea».

AGENCIAS DE TURISMO EVALÚAN IR A LA JUSTICIA

Por la prohibición de cuotas para comprar viajes al exterior, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) advirtió el jueves que evalúa recurrir a la Justicia contra la decisión del Gobierno. Aseguran que se trata de una “discriminación” e impacta “de lleno en el sector, golpeando especialmente a las agencias más pequeñas”.

