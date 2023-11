AGÜERO ANUNCIÓ QUE MESSI SERÁ SOCIO DE SU EMPRESA KRÜ ESPORTS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este martes, Sergio «Kun» Agüero anunció a su nuevo socio en la empresa de eSports llamada Krü, será el actual jugador del Inter Miami, Lionel Andrés Messi. A través de un video en donde hizo un recorrido por los tres años de historia del «equipo» virtual, el exjugador presentó al nuevo dueño.

«Seguro ya escucharon rumores, por eso decidí hacer este video para aclarar cosas. El Krü cumple un año y con cada año que pasa las cosas se ponen más desafiantes. Me acuerdo cuando empezó todo, no sabíamos nada de lo que iba a pasar, pero pasó de todo. Empezamos con muchas ganas y siempre se viene más. Gracias a los sponsors pusimos todo lo que había que poner», comenzó el ex delantero al tiempo que pasaron imágenes.

Y en el instante final del video difundido en sus redes sociales, Agüero comunicó: «Todo esto es increíble pero más increíble es lo que diré…ya no soy dueño del Krü. ¿Por qué no soy dueño del Krü? Bueno, porque ahora somos dos». En ese instante apareció Messi, en modo gamer, y parafraseó a su amigo: «Bueno, vamo’ a jugar’».

ORÍGENES DE LA «KRÜ»

Krü eSports fue creado en el 2020 en medio de la pandemia con «el objetivo de traer su experiencia en el mundo del deporte tradicional profesional al universo de los deportes electrónicos y nuevos medios digitales». Su nombre deriva de la palabra «crew», que en inglés significa «equipo».

