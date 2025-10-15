AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Miércoles 15 de octubre
📍 En FONTANA
18.30 Hs: Inicio de obras del Centro Cardio Oncológico.
Municipalidad de Fontana y Ministerio de Salud.
Ubicación en maps: -27.415526133042377,
-59.02934403472439
19.15 Hs: Entrega de títulos IPDUV + Firma de Convenio con ECOM y Fundación Dinosaurios.
-IPDUV, Municipalidad de Fontana y ECOM.
Lugar: En Casa de Historia y la Cultura del Bicentenario 200.
Ubicación en maps: -27.420662920100956,
-59.035165453387
