Mié. Oct 15th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Miércoles 15 de octubre

📍 En FONTANA

18.30 Hs: Inicio de obras del Centro Cardio Oncológico.
Municipalidad de Fontana y Ministerio de Salud.
Ubicación en maps: -27.415526133042377,
-59.02934403472439

19.15 Hs: Entrega de títulos IPDUV + Firma de Convenio con ECOM y Fundación Dinosaurios.
-IPDUV, Municipalidad de Fontana y ECOM.
Lugar: En Casa de Historia y la Cultura del Bicentenario 200.
Ubicación en maps: -27.420662920100956,
-59.035165453387

💪 Los esperamos‼️

