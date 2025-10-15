AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Miércoles 15 de octubre

📍 En FONTANA

18.30 Hs: Inicio de obras del Centro Cardio Oncológico.

Municipalidad de Fontana y Ministerio de Salud.

Ubicación en maps: -27.415526133042377,

-59.02934403472439

19.15 Hs: Entrega de títulos IPDUV + Firma de Convenio con ECOM y Fundación Dinosaurios.

-IPDUV, Municipalidad de Fontana y ECOM.

Lugar: En Casa de Historia y la Cultura del Bicentenario 200.

Ubicación en maps: -27.420662920100956,

-59.035165453387

