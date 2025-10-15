AGENDA OFICIAL LISTA 503
Miércoles 15 de octubre
📍 En RESISTENCIA
👉🏼17.30 hs: Recorrido por postas simultáneas:
– Posta 1: En Avenida Rissione y Avenida Sarmiento.
– Ubicación en maps: -27.438381808281594, -58.97224967096286
– Posta 2: En Avenida Hernandarias y Avenida Alvear.
– Ubicación en maps: -27.451218460933813, -59.00050959608508
📍En FONTANA
👉🏼 20 hs: Acto presentación de candidatos a legisladores nacionales.
-Lugar: En la sede del Comité UCR, de Fontana.
– Ubicación en maps: -27.418380958168274, -59.037485686505335
¡Los esperamos!!!