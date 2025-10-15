ARCA: los montos permitidos para transferir sin ser investigado en octubre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), volvió a modificar los montos a partir de los cuales las operaciones bancarias y digitales pueden ser revisadas. En un contexto de inflación y crecimiento de las billeteras virtuales, ARCA busca reforzar el control de los movimientos de dinero sin afectar el uso diario.

Desde enero, exige que bancos y apps financieras informen las operaciones que superen ciertos montos, los cuales se actualizan cada seis meses según el IPC del INDEC.

ARCA reafirmó los nuevos montos que podés transferir Durante octubre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los topes que determinan qué operaciones bancarias y digitales deben ser informadas por bancos y billeteras virtuales. A partir de ahora, las entidades deberán reportar los siguientes movimientos:

Transferencias y acreditaciones: Personas físicas: $50.000.000; Personas jurídicas: $30.000.000

Personas físicas: $50.000.000; Personas jurídicas: $30.000.000 Extracciones en efectivo: $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas.

Con esta medida, las instituciones financieras tienen que comunicar a ARCA las altas, bajas y modificaciones de cuentas, junto con las transacciones que superen los límites establecidos. En el caso de las transferencias, se deben informar los montos, el tipo de operación y las cuentas de origen y destino.