ARCA: LOS MONTOS PERMITIDOS PARA TRANSFERIR SIN SER INVESTIGADO EN OCTUBRE
Si el usuario pasa los límites, el banco puede pedirle papeles que demuestren de dónde proviene el dinero, como recibos de sueldo.
ARCA reafirmó los nuevos montos que podés transferir
Durante octubre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los topes que determinan qué operaciones bancarias y digitales deben ser informadas por bancos y billeteras virtuales. A partir de ahora, las entidades deberán reportar los siguientes movimientos:
- Transferencias y acreditaciones: Personas físicas: $50.000.000; Personas jurídicas: $30.000.000
- Extracciones en efectivo: $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas.
En caso de superar los límites y luego de evaluar la situación del contribuyente, el organismo puede pedir documentación que justifique el origen del dinero, la cual debe enviarse por correo electrónico. Entre los papeles solicitados se incluyen:
- Recibos de sueldo.
- Comprobantes de haberes jubilatorios.
- Facturas emitidas recientemente.
- Constancia de monotributo.
- Tickets de compra o venta.
- Justificación por la venta de acciones o empresas.
Si la información no resulta suficiente o se detectan irregularidades, ARCA puede derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de analizar posibles maniobras irregulares.