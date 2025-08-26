Mar. Ago 26th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Martes 26 de agosto

9:00 Hs- Inauguración de refacciones de la Dirección de Bromatología y Dirección de Estadística.
Sanitaria.
-Ministerios de Infraestructura y Salud.
Dirección: Ameghino 680.

De 9:00 a 13:00 hs- Jornada de Capacitación sobre la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal
Lugar: Salón Obligado

9:30 Hs- En la Casa de las Culturas, conferencia de prensa. Anuncio del Pre-Laborde.
-Cultura junto al Municipio de Puerto Tirol.

10.30 hs: Entrega de equipamientos al Hospital “Julio C. Perrando”
-Ministerio de Salud.
Lugar: Hospital Perrando / Servicio de Kinesiología.

11:00 Hs- Entrega de ayudas técnicas en IPRODICH.
Lugar: Monteagudo 1640.

 

