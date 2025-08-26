AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Martes 26 de agosto
9:00 Hs- Inauguración de refacciones de la Dirección de Bromatología y Dirección de Estadística.
Sanitaria.
-Ministerios de Infraestructura y Salud.
Dirección: Ameghino 680.
De 9:00 a 13:00 hs- Jornada de Capacitación sobre la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal
Lugar: Salón Obligado
9:30 Hs- En la Casa de las Culturas, conferencia de prensa. Anuncio del Pre-Laborde.
-Cultura junto al Municipio de Puerto Tirol.
10.30 hs: Entrega de equipamientos al Hospital “Julio C. Perrando”
-Ministerio de Salud.
Lugar: Hospital Perrando / Servicio de Kinesiología.
11:00 Hs- Entrega de ayudas técnicas en IPRODICH.
Lugar: Monteagudo 1640.
