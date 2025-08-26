AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Martes 26 de agosto

9:00 Hs- Inauguración de refacciones de la Dirección de Bromatología y Dirección de Estadística.

Sanitaria.

-Ministerios de Infraestructura y Salud.

Dirección: Ameghino 680.

De 9:00 a 13:00 hs- Jornada de Capacitación sobre la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal

Lugar: Salón Obligado

9:30 Hs- En la Casa de las Culturas, conferencia de prensa. Anuncio del Pre-Laborde.

-Cultura junto al Municipio de Puerto Tirol.

10.30 hs: Entrega de equipamientos al Hospital “Julio C. Perrando”

-Ministerio de Salud.

Lugar: Hospital Perrando / Servicio de Kinesiología.

11:00 Hs- Entrega de ayudas técnicas en IPRODICH.

Lugar: Monteagudo 1640.

💪 Los esperamos‼️

Relacionado