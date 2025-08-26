CIERRAN LOS SUPERMERCADOS POR UN DÍA EN ARGENTINA: CUÁNDO ES Y POR QUÉ NO ABREN SUS PUERTAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Por el Día del Empleado de Comercio 2025, la actividad comercial se paraliza en todo el país: supermercados, shoppings y locales permanecerán cerrados.

El próximo viernes 26 de septiembre se celebrará en Argentina el Día del Empleado de Comercio, una jornada que, año tras año, representa una pausa en la actividad comercial de todo el país. Durante ese día, supermercados, shoppings y locales comerciales cerrarán sus puertas, ya que se trata de una fecha con carácter de feriado para los trabajadores del sector, regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Sin embargo, como es habitual, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias suelen acordar el traslado de la celebración al lunes siguiente, con el objetivo de fomentar un fin de semana largo. Esto ya ocurrió en 2024, cuando la jornada se movió del jueves 26 al lunes 30 de septiembre, y es probable que en 2025 se repita la fórmula.

¿Qué pasa si se traslada el Día del Empleado de Comercio?

En caso de confirmarse el traslado al lunes 29 de septiembre, ese día la gran mayoría de los comercios permanecerán cerrados, incluyendo las grandes cadenas de supermercados y los centros comerciales de Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y las principales ciudades del país. Si la fecha se mantiene en su día original (viernes 26), la paralización comercial se dará entonces en ese día.

Según la Ley 26.541, sancionada en 2009, el Día del Empleado de Comercio tiene efecto de feriado nacional para todos los empleados comprendidos en ese convenio. Esto implica que:

Quienes trabajen deben cobrar la jornada con un recargo del 100% , es decir, el doble de su salario habitual.

Quienes no trabajen, tendrán el día libre pago, sin afectación de su descanso semanal ni de sus ingresos.

Los únicos comercios que podrían mantenerse abiertos son aquellos atendidos por sus propios dueños o por familiares directos, principalmente en los barrios. No obstante, las grandes superficies no abrirán, siguiendo la normativa vigente y los acuerdos con los sindicatos.

En resumen, el Día del Empleado de Comercio 2025 implicará, como todos los años, un parate general del comercio minorista. Ya sea el viernes 26 o el lunes 29 de septiembre -si se concreta el traslado-, los supermercados y shoppings cerrarán sus puertas en todo el país.

