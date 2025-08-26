ECOBICI ESPECIAL POR EL ANIVERSARIO DEL POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del 26° aniversario de la inauguración del Polideportivo Jaime Zapata, este miércoles 27 de agosto, se realizará una edición especial de ECOBICI, propuesta recreativa que busca fomentar la actividad física, el deporte y los hábitos saludables en la comunidad.

La salida será a las 14.30 horas desde el Polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150 – Resistencia), con un recorrido que incluirá el aeropuerto de Resistencia, rumbo a la localidad de Fontana, para luego regresar al aeropuerto donde se compartirá un refrigerio entre los participantes.

El circuito tendrá nivel de dificultad bajo, lo que permite la participación tanto de principiantes como de jóvenes y adultos. Se recomienda asistir con bicicletas en buen estado y con los elementos de seguridad necesarios. En esta oportunidad, no se requiere inscripción previa, solo acercarse puntualmente al polideportivo y sumarse a la actividad.

El Polideportivo Jaime Zapata: 26 años de historia

El complejo deportivo fue inaugurado el 27 de agosto de 1999, y lleva el nombre de Jaime Zapata, farmacéutico, colaborador y dirigente deportivo de la ciudad. Actualmente es sede del Instituto del Deporte Chaqueño y se encuentra emplazado entre los barrios Santa Inés, San Cayetano, Provincias Unidas, Intendente Borrini y Municipal.

En sus inicios, el polideportivo contaba con pista de atletismo olímpica, canchas de fútbol y rugby adaptadas a hockey con medidas reglamentarias, tribuna techada para más de 3.000 personas, canchas de básquetbol, playones para handball y vóley, además de depósitos y oficinas administrativas.

Hoy, el Jaime Zapata continúa consolidándose como un espacio emblemático del deporte chaqueño, sede de múltiples actividades, encuentros y programas que promueven la integración y la vida saludable.

