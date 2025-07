ACHABI RECLAMA LOS CERTIFICADOS DE LAS CAPACITACIONES DEL AÑO PASADO

Con el inicio del período de inscripción a los concursos de Ingreso y Traslado para bibliotecarios en la provincia, se reavivó el reclamo por parte de numerosos docentes que aún no han recibido los certificados correspondientes a las capacitaciones cursadas el año pasado.

La situación genera preocupación en el sector, ya que estos documentos son indispensables para validar antecedentes durante el proceso concursal.

Desde la Asociación Chaqueña de Bibliotecarios (ACHABI) señalaron que, pese a los reclamos formales realizados a través de los canales dispuestos por la Dirección de Nivel Superior, el área de Capacitación del Ministerio de Educación no ha brindado respuestas efectivas.

«Desde principios de año varios colegas vienen reclamando sus certificados porque no los recibieron o no están cargados en la plataforma ELE, que fue anunciada como el canal oficial para su descarga. Seguimos recibiendo casos de colegas que no obtienen respuesta por parte de la Dirección de Superior», expresaron desde la organización.

Además de los certificados pendientes, ACHABI remarcó que la gestión actual de la plataforma de capacitación también presenta problemas técnicos y falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio.

«El Ministerio debería contar con un equipo más aceitado para atender estas situaciones, no solo por los certificados del año pasado sino también por los problemas de acceso a la capacitación actual. Las respuestas tardan demasiado o directamente no llegan», advirtieron.

PEDIDO FORMAL Y RECLAMO POR UNA POSIBLE PRÓRROGA

Desde la asociación adelantaron que harán una presentación formal ante la Dirección de Nivel Superior, que tiene a su cargo el área de capacitación, con la expectativa de obtener una solución concreta. «Solicitaremos que se contemple algún mecanismo excepcional en caso de que no se resuelva la entrega de los certificados durante el plazo de inscripción. Debería garantizarse que esos antecedentes sean valorados igual, ya que la responsabilidad no recae en los docentes», subrayaron.

Por último, ACHABI señaló que seguirá acompañando a los docentes afectados, aunque insistió en que la resolución de esta problemática depende exclusivamente de la voluntad y eficiencia del Ministerio.

Por: DataChaco