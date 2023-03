ABIPONES ARRASÓ EL FIN DE SEMANA EN CASTELLI

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El inicio del Torneo Apertura Chaco 2023 oficial de la URNE se jugó el domingo 12 de marzo en la cancha de Abipones, donde el local se impuso y obtuvo dos importantes triunfos sobre TOROS R.C 47 a 0 y con UNCAUS R. C. por 17 a 0, mientras que UNCAUS también triunfó ante TOROS 19_0.

Por otra parte los juveniles de Abipones y Uncaus llevaron adelante un Entrenamiento en conjunto donde desarrollaron destrezas individuales y aspectos técnicos de la mano de su DT Martín López. –

ABIPONES 47 – TOROS 0

El primer partido de la tarde donde Abipones se impuso ante Toros R. C. Destacándose a los 3 minutos con el primer Try de Nico Ramírez (5) se efectiviza la conversión de Nico Díaz (2)

7,3 minutos Try de Martin López (5) conversión Nico Díaz (2)

14,5 minutos Try de Nico Ramírez (5)

17 minutos Try de Héctor Prester (5) conversión Nico Díaz (2)

19,5 minutos Try de Héctor Prester (5) conversión Nico Díaz (2)

29 minutos Try de Alan Sandoval (5) conversión Martin López (2)

33 minutos Try Chino Zalazar Percovich (5) conversión Martin López (2) partido donde Abipones mostró superioridad física y técnica

ABIPONES 17 – UNCAUS 0

Un partido bastante trabado donde los locales supieron aprovechar los espacios y convirtieron en el momento justo.

10 minutos penal convertido por Nico Díaz (3), a los 18 Juan Acuña pone el primer Try (5) , la conversión Nico Díaz (2) , cerrando el marcador Chico Zalazar Percovich(5), y conversión Nico Diaz (2), .-

Mientras tanto en los entretiempos los JUVENILES ABIPONES y UNCAUS tuvieron su momento para afinar destrezas y perfeccionar su juego.

Una jornada a Pleno Rugby en J. J. Castelli donde la ovalada se sigue moviendo.

