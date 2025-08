A UN MES DE LA TRAGEDIA EN DEVOTO: CÓMO ESTÁ MILO, EL BEBÉ QUE SOBREVIVIÓ AL ACCIDENTE QUE MATÓ A SU FAMILIA

El invierno de 2025 trajo consigo una historia escrita con tinta densa. Era una madrugada helada en el barrio porteño de Villa Devoto cuando una fuga de monóxido de carbono apagó cinco vidas en silencio.

Murieron Graciela Just (74), su esposo Demetrio De Nastchokine (79). Su hijo Andrés (43) y la pareja de este, Marie Lanane (42), nacida en Francia, y la hija de ambos, Elisa, de apenas cuatro años. Cuando llegaron los bomberos la escena era devastadora.

Sin embargo, en una habitación aún tibia, un bebé de un año y medio seguía con vida.

Su nombre es Milo De Nastchokine. Hoy, a un mes de aquella tragedia que lo dejó sin madre, padre, hermana y abuelos, ya no está en una sala de terapia intensiva del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez sino en brazos de su tía paterna, en Buenos Aires, pero con el destino aún en suspenso.

Todo sucedió horas después de que Milo y su familia regresaran a la Argentina desde Europa. Era un viaje breve, familiar, para reconectar, compartir unos días y mostrarles a los abuelos cuánto habían crecido los chicos.

Graciela, la abuela, fue la encargada de recibirlos en el aeropuerto junto con dos de sus hijos. Los abrazos y las fotos en Ezeiza todavía flotan en redes sociales como la última postal de una familia completa.

Milo con su mamá y una de sus tías, en el Aeropuerto de Ezeiza. (Foto: @aledenastchokine)

Esa noche, en una casa que estaba cerrada herméticamente, el monóxido de carbono -ese gas sin olor ni color- hizo lo suyo y terminó con la vida de los cuatro adultos y la nena mayor. Pero en una habitación distinta, quizás mejor ventilada, Milo resistió.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Zubizarreta y luego al Hospital Gutiérrez. Su estado era delicado: intoxicación severa, oxígeno suplementario, monitoreo constante.

El milagro y el después: el alta y la pregunta inevitable

El tiempo hizo su parte. La medicina también. Hace más de dos semanas Milo fue dado de alta. Según confirmaron fuentes hospitalarias a TN, su estado general es bueno. “Se alimenta normalmente, responde a los estímulos, ya no necesita cánula de oxígeno. Está bien contenido”, aseguraron.

Pero la salud no es el único frente. En paralelo, se activó otra maquinaria: la judicial. Porque Milo no solo había perdido a toda su familia directa. También había quedado en una suerte de vacío legal y afectivo en un país que no era el suyo. La pregunta que entonces empezó a girar en los pasillos del juzgado fue inevitable: ¿quién se hará cargo de él ahora?

El Juzgado Civil N°102 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió otorgar la guarda provisoria a una tía paterna, residente en Pilar. Se trata de una mujer separada, madre de un hijo adolescente, con trabajo estable y sin conflictos legales. Desde el entorno del expediente explicaron que se trató de una medida urgente, orientada a garantizar el bienestar inmediato del niño.

“El juez actuó con celeridad porque la prioridad era evitar la institucionalización de Milo tras su recuperación médica”, explicó a TN el abogado Sergio Dubove, representante legal de la familia paterna. “Ella —por su tía— fue evaluada y está rodeada por sus hermanos. La contención que puede ofrecerle a Milo es concreta y emocionalmente sólida”.

Las fronteras del caso

El caso de Milo trasciende las fronteras argentinas. Su madre, Marie, era ciudadana francesa. Milo y su hermana también nacieron en Europa. La familia había vivido en Francia y luego en España por razones laborales. Aunque el regreso a Buenos Aires fue transitorio, el derecho internacional entra en juego.

“El centro de vida de Milo ya no existe”, sostuvo el abogado Dubove. “Vivían en España de modo temporal, no tenía allí una red afectiva propia. Por eso queremos acordar objetivamente dónde va a estar mejor. No se trata de los deseos de los adultos, sino del bienestar del chiquito”.

El bebé que sobrevivió a la tragedia de Devoto fue dado de alta (Foto: Hospital Gutiérrez)

Tras la tragedia, los abuelos maternos y un tío viajaron desde Francia y se instalaron en la Argentina. Lejos de pelear por la tenencia, las dos familias iniciaron un diálogo. “Están atravesando un duelo tremendo. Lo que menos queremos, ellos y yo, como su abogado, es que esto derive en un conflicto judicial. Bastante con lo que ya les tocó vivir”, expresó Dubove.

En este escenario, las próximas semanas serán clave. Si la familia de su mamá presenta garantías sólidas, es posible que Milo se radique en Francia bajo la tutela de alguno de sus parientes maternos. “En el lapso de los próximos 15 días podría cerrarse un acuerdo entre las familias”, confirmó el abogado. “Luego, ese acuerdo deberá ser homologado por la Justicia”.

El derecho a una vida digna: qué dice la ley

Desde el punto de vista legal, el caso se rige por la Convención sobre los Derechos del Niño, que en Argentina tiene rango constitucional. “El interés superior del niño es el principio rector de toda decisión”, explicó el juez de Familia Pablo Raffo a TN. Eso implica evaluar factores afectivos, sociales y de protección real, sin caer en tecnicismos fríos.

Además, la residencia habitual —determinante para decidir quién tiene competencia legal— podría trasladar el expediente a Europa. Según explicó la doctora en Derecho Marisa Herrera, aunque Milo esté en Argentina, la jurisdicción podría corresponderle a un juez europeo, “porque su vida habitual, hasta ahora, estaba allí”.

¿Con quién se va a quedar Milo? La Justicia definirá el futuro del bebé que sobrevivió a la tragedia de Devoto. (Foto: AdobeStock)

A la espera de esa definición, el sistema judicial argentino puede intervenir de forma transitoria. Ya comenzaron evaluaciones psicológicas, entrevistas socioambientales, informes médicos. “Cada paso tiene que estar orientado a preservar la salud emocional y el desarrollo afectivo del niño”, remarcan desde el entorno judicial.

Milo tiene ahora un lugar donde dormir, alguien que le prepara la comida, un brazo que lo acuna y una familia extendida que intenta reconstruirse. Pero también tiene encima la carga de una historia brutal: ser el único sobreviviente de una tragedia que dejó cicatrices irreparables. Tiene una vida por delante, pero también una historia que se le anticipa.

“Todo lo que hagamos, como familia, como abogados, como jueces, tiene que estar al servicio de su bienestar —dice Dubove—. No de las emociones adultas, no de las nostalgias. De él. De Milo”.