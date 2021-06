«A PESAR DE LAS DIFICULTADES, LA SITUACIÓN EN NINGÚN MOMENTO FUE CAÓTICA»

El intendente de Coronel Du Graty destacó que «repuntó» la vacunación en la localidad, pero aclaró que esto fue posible tras una «innumerable cantidad de pedidos para proteger a la comunidad». Subrayó que el comportamiento social en la segunda ola de COVID-19 es «aceptable» aunque advirtió que, desde el punto de vista económico, el escenario es «anormal y durísimo». A la vez, en su rol de presidente de la UCR y de cara a las elecciones del segundo semestre aseguró que el objetivo es «fortalecer al Partido para que la comunidad lo visualice».

El intendente de Coronel Du Graty, Juan Carlos Polini, repasó la evolución epidemiológica de la localidad y consideró que si bien el contexto es «preocupante», en ningún momento la situación ha sido «caótica». «En términos generales, no hemos tenido problemas graves, estadísticamente hablando más allá de que hay cinco fallecidos y eso nos conmueve», indicó el jefe comunal en declaraciones a Radio Provincia y añadió: «Dentro de todo, en la ciudad, la situación ha estado contenida y por estas horas tenemos 33 casos, un número que supera levemente al promedio que supimos tener de algo más de 20».

En este contexto, Polini consideró que el nivel de vacunación en la localidad ha sido «muy bajo» en comparación con otros lugares de la provincia, aunque se registró un repunte durante la última semana, tras lo que describió como «una innumerable cantidad de pedidos» para proteger a la comunidad.

Funcionamiento de la ciudad

En el marco de esta segunda ola de COVID-19, en Du Graty el Municipio funciona de manera «prácticamente normal» en lo que hace a las actividades laborales. «Se ha generado, dentro de la ciudad, por buen entendimiento de la realidad, un comportamiento social bastante aceptable, sin fiestas clandestinas (más allá de alguna reunión familiar o juntada)», aseguró el intendente.

En el verano, la realización de eventos contrarios a los dispuesto por las normas vigentes se había generalizado y en la localidad esta tendencia se había hecho notar; pero en este tramo del año la situación es distinta. «A las 19, prácticamente no hay tránsito en la localidad y eso desalienta la circulación que quienes no quieren cumplir, pero por otra parte la situación es absolutamente anormal y durísima», describió. Polini subrayó en este sentido que «estamos en tiempos de cosecha algodonera, que es el período en que más se mueve la actividad en la ciudad pero hoy pareciera que no existe la cosecha».

Escenario electoral

Más allá que la prioridad pasa por la lucha contra la pandemia, la segunda mitad del 2021 estará marcada por el calendario electoral, teniendo en cuenta que el Chaco tendrá elecciones legislativas, y como presidente de la UCR, Polini analizó el escenario, tanto partidario como provincial. «El partido está con lo bueno y lo malo de siempre», graficó y sumó: «algunos sectores continúan sin entender el mensaje de los afiliado en las últimas internas».

En lo personal, el titular del Comité Provincial rescató el «amplio acuerdo» alcanzado por la mayoría de las líneas internas pero admitió que hubiese preferido llegar a ese cargo «por el voto popular». «Hubo ciudades que tuvieron internas, como Resistencia, pero lo bueno es que las autoridades que están asumiendo lo hacen con el criterio de quien gana conduce y quien pierde acompaña», afirmó.

Polini indicó que la UCR se encuentra en el final del proceso de cierre de alianza, que tiene como plazo máximo el 14 de julio, y entendió que el objetivo fundamental es «fortalecer al radicalismo para ofrecer una buena lista de candidatos a legisladores pero fundamentalmente para que la sociedad nos visualice». «La comunidad siempre nos pide un poco más y esta es nuestra oportunidad», dijo.

De cara al cierre de las listas, Polini aseguró que «si tenemos que ir a las Primarias Abiertas Simultáneas y Oblogatorias (PASO), lo haremos, en lo personal creo que las internas son la mejor manera de conocer lo que piensa el afiliado».

Relacionado