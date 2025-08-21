A MENOS DE UNA SEMANA DE SU LANZAMIENTO COMO CANDIDATO, JORGE PORCEL JR. YA SE BAJÓ
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Jorge Porcel Jr. se había lanzado como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Movimiento Plural.
«No se esperaban esta, ¿no?. Yo les prometí a ustedes la primicia y cumplo con las promesas», afirmó y sentenció: «Debut y despedida».
Sobre su alejamiento aseguró: «Todo bien con Marcelo Peretta, que me llamó, y le agradezco con la oportunidad que me dio, pero bueno… Los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son prácticas de la casta».
Ante la insistencia, hizo referencia a su relación con Peretta: «Son discrepancias de la organización y cosas que si no las hacés profesionalmente mejor no… Para salvar la amistad dije ‘bajamos la persiana acá y quedamos como amigos’. Creo que el mejor valor y el mejor capital que podés tener es mantener a los amigos».
El ahora ex candidato contó además que ya tuvo propuestas para volver a la política, pero no quiso dar demasiados detalles: «No voy a jugar envido antes de tener el ancho de espadas, papá».
Y sostuvo: «Ya me llamó gente porque acá todo se sabe y muy rápido. Es otro mundo, mucho más rápido que el espectáculo. Entonces, ya sabían que me bajé y me empezaron a llamar».