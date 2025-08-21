A menos de una semana de su lanzamiento como candidato, Jorge Porcel Jr. ya se bajó

Jorge Porcel Jr. bajó, a menos de una semana de su lanzamiento, su candidatura a diputado nacional. Ocupaba el tercer lugar en la lista de Movimiento Plural en la Ciudad de Buenos Aires.

El hijo del reconocido cómico y actor Jorge Porcel, admitió que su más que efímero paso por la política fue «un samba» y aseguró que resolvió bajarse de la carrera electoral debido a las «prácticas de la casta». Y apuntó contra Marcelo Peretta, primer candidato de la lista de candidatos de Movimiento Plural.

Jorge Porcel Jr. anunció su renuncia en TN. «¿Vos te das cuenta que sos candidato? Vas a tener que lidiar con todas estas cosas» le preguntaron a lo que el mediático sorprendió con un: «No, porque ya no soy más candidato».

«No se esperaban esta, ¿no?. Yo les prometí a ustedes la primicia y cumplo con las promesas», afirmó y sentenció: «Debut y despedida».

«Fue muy emotivo cuando me hicieron la propuesta, más en un momento en donde yo tengo amigos, gente conocida que está sufriendo. En Zona Norte, Belgrano y lugares que son teóricamente de gente pudiente, la mitad de los negocios están cerrados y uno ve el sufrimiento concreto. Entonces dije: ‘vamos a ayudar, en lo poco que yo puedo hacer'», explicó.