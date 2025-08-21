QUÉ DICEN LOS DIARIOS DEL MUNDO SOBRE LA BATALLA CAMPAL EN AVELLANEDA: “MASACRE EN ARGENTINA”

Los incidentes en Avellaneda llegaron a las tapas de medios de todo el mundo. (Foto: captura de Sport y CBS).

Los brutales incidentes que ocurrieron en el estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, y que dejaron al menos dos heridos graves y 110 detenidos, llegaron a las tapas de medios del mundo.

“Tragedia en Argentina: 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos en un partido de la Copa Sudamericana”, tituló el diario español Marca.

“El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras desatarse una batalla campal en las gradas del estadio Libertadores de América. El incidente ha dejado al menos diez heridos de gravedad, uno en estado crítico, y cerca de 90 detenidos, la mayoría aficionados chilenos”, apuntaron y notaron que se desató “una guerra de responsabilidades» entre los clubes.

Los titulares del diario Marca sobre los incidentes en Avellaneda. (Foto: captura).

“Masacre en Argentina: batalla campal que obliga a cancelar el partido con heridos graves”, tituló en su tapa el medio español Sport, que habló también de “Barbarie en el fútbol” sobre los incidentes entre barras que estallaron mientras se disputaba el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“La violencia fue la protagonista en las gradas del Estadio Libertadores de América, que vivió, entre otras cosas, ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente. Los incidentes dejaron al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana”, añadieron.

Sport habló de «barbarie en el fútbol». (Foto: captura).

“Las imágenes de la masacre son reveladoras; aficionados utilizando barras para golpear en la cabeza a otros, algunos cayendo de las gradas después de ser empujados por hinchas del equipo rival, peleas multitudinarias y heridos en el suelo… una nueva noche negra para el fútbol que invita a la reflexión”, complementaron.

Para Mundo Deportivo, se trató de una “noche triste en el fútbol”.

La portada de Mundo Deportivo sobre los incidentes entre hinchas. (Foto: captura).

“Nuevamente, el torneo de clubes del cono sur terminó opacado por un nuevo brote de violencia que dejó resultados lamentables“, sostuvieron sobre el partido que fue suspendido ”debido a graves incidentes presuntamente iniciados por la hinchada visitante”.

“Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir”, sumaron.

L’Équipe, de Francia, habló de numerosos heridos y detenidos. (Foto: captura).

En Francia, L’Équipe informó: “Muchos heridos y más de 300 detenidos: partido Independiente-Universidad de Chile interrumpido tras enfrentamientos entre hinchas”.

El medio francés habló de “escenas de caos”. “Los jugadores abandonaron el campo con el marcador 1-1 (1-2 en el global), debido a la falta de garantías de seguridad del club local y de las autoridades, según la Conmebol”, añadieron. También hablaron de la reacción del presidente chileno, Gabriel Boric, que declaró que “nada justifica un linchamiento”.

“Partido de fútbol sudamericano abandonado con 300 detenidos en violentos enfrentamientos – después de que se lanzara una granada aturdidora, hinchas fueran desnudados y golpeados, y uno cayera de las gradas”, tituló el tabloide británico The Daily Mail.

Los incidentes en Avellaneda llegaron a la prensa británica. (Foto: captura).

Agregaron que “la violencia se intensificó cuando los hinchas de Independiente ingresaron a la sección visitante durante el segundo tiempo, con imágenes que los muestran atacando a los hinchas chilenos que quedaban en la tribuna”.

“Los hinchas fueron desnudados y golpeados, mientras que las imágenes mostraron a otro aficionado visitante cayendo de las gradas después de aparentemente haber sido empujado por un hincha local que llevaba una barra de metal”, completaron.

La tapa del diario chileno El Mercurio, sobre los incidentes en Avellaneda. (Foto: captura).

En Estados Unidos, CBS Sports reportó que “Numerosos hinchas resultaron heridos en violentos enfrentamientos en un partido de fútbol en Argentina, donde los asientos fueron arrojados y la gente saltó de las gradas”.

“Se pudo ver a un hincha de la Universidad de Chile caer desde la grada superior, numerosos otros hinchas salieron del estadio ensangrentados, mientras que a otros también les robaron la ropa”, agregaron.

“La violencia empañó el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, con escenas impactantes en el estadio de Buenos Aires en una noche trágica para el deporte”, sostuvieron.

El artículo del New York Times sobre los incidentes en Avellaneda. (Foto: captura).

“Partido de fútbol sudamericano abandonado tras violentos enfrentamientos, un ataque con pistola y excrementos arrojados”, titulo por su parte The Athletic, el suplemento deportivo del New York Times.

En tanto, el diario chileno El Mercurio habló de una “extrema violencia” que “obligó a cancelar el partido de la U con Independiente en Argentina”.