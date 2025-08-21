DETUVIERON A ARIEL GARCÍA FURFARO, DUEÑO DEL LABORATORIO DEL FENTANILO CONTAMINADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide adulterado, había solicitado la aprehensión de los implicados.

Ariel García Furfaro detenido. Foto: NA

Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue detenido en las últimas horas del miércoles, por los casos de fentanilo contaminado que produjo la muerte de 96 personas.

Horas antes habían quedado tras las rejas también sus dos hermanos, Diego y Damián, así como su madre, Nilda, junto con otros directivos de los laboratorios mencionados.

Ariel Garcia Furfaro, dueño de HLB Pharma Foto: Gentileza Guillermo Rodríguez Adami.

El juez federal Ernesto Kreplak había ordenado hoy la detención del empresario Ariel García Furfaro, y además solicitó allanamientos a Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El magistrado pidió también las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados.

Además, Kreplak también solicitó los arrestos, los cuales ya fueron concretados, de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-; el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano, todos detenidos al igual que los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

Causa del fentanilo contaminado. Foto: NA.

Se espera que en las próximas horas todos los arrestados, directivos y responsables técnicos, presten declaración indagatoria por posibles desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo.

La medida fue aceptada por el juez luego de hacer lugar al pedido formulado hoy por la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

“El pedido incluyó un dictamen anexo, suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que impulsa la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios”, informaron las autoridades.

Ariel Garcia Furfaro, dueño de HLB Pharma Foto: Redes sociales

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal Roteta en el dictamen, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada.

Según el dictamen fiscal, las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas. A su vez, se consideró acreditada la relación entre los contagios y el fallecimiento de una serie de víctimas a cuyo respecto se practicaron los necesarios exámenes periciales.

Fentanilo contaminado Foto: NA

“Estamos frente a un caso dramático, grave, que exige una actuación rápida pero también rigurosa y profesional”, remarcaron los fiscales.

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.

La palabra de Patricia Bullrich por las detenciones vinculadas a los casos de fentanilo contaminado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró hoy en sus redes sociales las detenciones de los implicados por el fentanilo contaminado y sostuvo que “se acabó la impunidad”.

A través de su cuenta de “X”, la funcionaria mostró imágenes de los detenidos Damián y Diego Furfaro, hermanos de Ariel, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y expuso: “Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas”.

“Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres”, manifestó, y agregó que “Se acabó la impunidad, ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”.

Relacionado