A LOS EMPUJONES, POLICÍAS LE NEGARON EL INGRESO A UNA COMISARÍA A UNA DIPUTADA FORMOSEÑA: TERMINÓ EN EL SUELO

La diputada formoseña Gabriela Neme fue violentada en la puerta de una comisaria de Formosa. Según contó, a través de sus redes sociales, el hecho se produjo cuando intentó ingresar al edificio público para pedir unas denuncias. «Cercaron una comisaría para encubrir a patotas y negarnos las denuncias», señaló Neme.

La legisladora compartió un video en su cuenta de Twitter, repudiando el accionar de la Policía de Formosa que, entre empujones y gritos, la violentaron al punto de dejarla tirada en el piso de la vereda.

«Si creen que mandándome a golpear para no entrar a defender a la gente a la comisaría me van a parar están muy equivocados. No solo no les tengo miedo los voy a combatir sin violencia hasta restaurar el estado de derecho», indicó en su descargo la diputada por Formosa.

Según detalló la diputada, los agentes de la comisaría en cuestión, le negaron la entrada tanto como ciudadana, como abogada y como diputada. Teniendo en cuenta que se trata, encima, de una institución pública. Neme catalogó el hecho como una «dictadura».

APOYO DEL PRO

La diputada nacional Graciela Ocaña se hizo eco de la situación, al igual que la presidente del PRO, Patricia Bullrich. Ambas repudiaron el accionar policial y apuntaron contra el gobernador Gildo Insfrán.

«Todo mi apoyo y solidaridad con @GabrielaNeme en Formosa. Nuevamente el gobernador Insfrán utiliza el miedo para reprimir y someter a los formoseños. No vamos a permitir que los mafiosos y patoteros vuelvan a gobernar. ¡El cambio va a ser de raíz!», tuiteó Bullrich.

Mientras que Ocaña también hizo lo propio: «Todo mi apoyo y solidaridad para la Diputada Provincial @gabrielaneme ante la patota del Gobernador Insfran y el avasallamiento a los derechos humanos en la Provincia de Formosa»

